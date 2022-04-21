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Великобритания ввела санкции против еще 26 физических и юридических лиц

Власти Великобритании внесли в санкционный список еще 26 физических и юридических лиц из РФ.
ТАСС
Под рестрикции попали
 также врио главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский и командующий Силами специальных операций РФ Валерий Флюстиков.
News.ru
Также британские санкции введены в отношении ГТЛК, концерна "Калашников", РКЦ "Прогресс" и ряда других предприятий.
РИА Новости
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
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