Великобритания поддерживает диалог с Россией по ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал официальный представитель британского министерства иностранных дел в беседе с РИА Новости.

Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу

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