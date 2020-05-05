Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБритания рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания поддерживает диалог с Россией по ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал официальный представитель британского министерства иностранных дел в беседе с РИА Новости.
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В МИД Великобритании рассказали о диалоге с Россией по коронавирусу

РЕН ТВвчера в 15:44

МИД Британии рассказал о контактах с Россией по коронавирусу

Газета.Ruвчера в 16:25

В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии

RT на русскомвчера в 16:21

Великобритания поддерживает диалог с Россией по теме пандемии коронавируса

ТАССвчера в 16:15

Великобритания поддерживает диалог с РФ по теме пандемии коронавируса

Известиявчера в 16:45

Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу

Lenta.ruвчера в 15:19

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

РИА Новостивчера в 14:57
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
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Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости вчера в 04:32
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru вчера в 14:43
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Авто

Кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам

Если еще 15 лет назад инженеры автомобильных компаний проектировали городские кроссоверы, которые могли не ударить в грязь на бездорожье, то сегодня подобными свойствами обладают только премиальные паркетники.
Car.ru вчера в 23:37
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Футбол

«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.
Soccer.ru 04 мая в 16:03
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Общество

Заболевших коронавирусом зафиксировали в 8 территориях Кузбасса

Всего за сутки в Кузбассе у 13 человек в восьми территориях подтвердился диагноз коронавирус.
Avoka.do 03 мая в 01:00
Общество

Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe

ToDay News Ufa 04 мая в 10:57
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
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Здоровье

Актуальная информация о коронавирусе в Ульяновской области, новые меры поддержки бизнеса и мероприятия на 9 мая

По оперативным данным, на 5 мая в Ульяновской области зарегистрировано еще 29 новых случаев заражения.
Ульяновск сегодня 00:04
Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Деловое.ТВ вчера в 02:42
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Общество

В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии

Накануне в Омске приземлился уже второй борт, на котором находились 53 человека из Якутии.
АиФ Омск вчера в 23:44
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Наука

Приматы и летучие мыши оказались самыми стойкими к опьянению

Деловое.ТВ вчера в 12:21
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Экономика

Турпоток в Приморье в первом квартале 2020 года снизился на 60,9%

Поток туристов в Приморском крае в первом квартале 2020 года снизился на 60,9% из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 00:12
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Энергетика

Украинцам планируют повысить тариф на электроэнергию

В последующие годы комиссия предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив помощью только уязвимую категорию потребителей.
Новостной фронт вчера в 10:59
Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Шоу-бизнес

Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию

Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал вчера в 11:53
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
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Здоровье

Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом

Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru 04 мая в 23:11
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Здоровье

В Пермском крае заработал интернет-сервис для обеспечения медиков

В Пермском крае запустили интернет-проект для поддержки медиков, работающих в учреждениях с больными коронавирусом.
Коммерсантъ Пермь 00:34
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Игры

Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
Live24 вчера в 03:52
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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