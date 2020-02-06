Политика
Lenta.ruБритания решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж
Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Кино
Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд вновь возвращается в образе профессора и искателя приключений Индианы Джонса в пятом фильме культовой франшизы.
Армия и оружие
Армия Сирии заняла ряд поселений в Идлибе
Хоккей
Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ
«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2.
Общество
Живущую пять лет в московской клинике девочку передадут органам опеки
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Общество
Читинку эвакуировали из-за коронавируса из Китая в Тюмень
Читинку Татьяну Горбушину, которая училась в Ухане, в числе других россиян эвакуировали из Китая на карантин в Тюменскую область, сообщается на сайте «Комсомольской Правды» 6 февраля.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Путин удивился успехам лауреатов премии президента
Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Экономика
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой
Названы российские регионы с самой дорогой и самой дешевой водкой.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
Общество
Первый канал связал появление коронавируса в Китае с Дональдом Трампом
В сюжете корреспондент Кирилл Брайнин привёл несколько версий появления коронавируса, в том числе предположение о том, что переносчиками заболевания могли стать летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухани.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Политика