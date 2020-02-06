с чего всё началось

Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией. Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несёт скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики.

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, регулятор продолжит оценивать влияние уже принятых решений по ключевой ставке на них, а также на динамику инфляции.

Здоровье У итальянки на деснах выросли волосы В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".

Происшествия Консул Украины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней Сотрудник консульства посольства Украины в молдавском городе Бельцы Александр Сторожук подозревается в изнасиловании 17-летней девочки из Сынджерей.

Политика Абэ согласился посетить Москву на День Победы Глава японского правительства Синдзо Абэ принял приглашение России посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Политика Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Политика Песков объяснил необходимость поправок о Госсовете в Конституции Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ в части формирования Государственного обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы.

Шоу-бизнес Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным «Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.

Экономика Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Общество Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.