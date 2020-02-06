Политика
Lenta.ruБритания решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией. Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несёт скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельЦарьград вчера в 23:16
с чего всё началось
Ранее в этот же день правительство Великобритании опубликовало документ об отказе от некоторых торговых пошлин в отношении России после завершения переходного периода Brexit.Известиявчера в 16:25
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