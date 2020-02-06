Политика

Lenta.ruLenta.ruБритания решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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