Политика
Lenta.ruБритания решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Футбол
ЦСКА может купить молодого Кака
Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Культура
Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Происшествия
Участник незаконной акции 27 июля отсудил 150 тысяч рублей у Минфина
Алексея Миняйло арестовали после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы и обвинили в участии в массовых беспорядках.
Общество
В школе Липецка первоклашкам запретили пить из кулера
Родители липецких первоклассников пожаловались на запрет для их детей пить воду из кулера, купленного вскладчину.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Армия и оружие
Уральский завод создаст для Минобороны «дальнобойный» беспилотник
Минобороны и Уральский завод гражданской авиации заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус".
Политика
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения
В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею предусмотреть в Основном законе создание в РФ территорий прямого федерального подчинения.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Футбол
«Зенит» с Малкомом в составе обыграл грузинский «Сабуртало»
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
Общество
Стивен Кинг обогнал Донцову по продаваемости в России
В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки. В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова.
Культура
Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран
Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Баскетбол