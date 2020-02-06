Политика

Lenta.ruLenta.ruБритания решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.
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Власти Великобритании намерены снять с России антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом

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Британия решила снять с России часть санкций

Lenta.ruвчера в 14:08

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РИА Новостивчера в 15:35

Британия намерена ослабить торговые ограничения в отношении России с 2021 года

ТАССвчера в 15:13

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

РБКвчера в 12:35
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Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
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Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, предупредил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Газета.Ru 02:32
Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом она в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 02:49
Политика

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

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Коммерсантъ 05 февраля в 17:03
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Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
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Происшествия

Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

РИА Новости 05 февраля в 19:57
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета вчера в 09:09
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова

Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
Красная весна 02:56
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Волгоградская правда вчера в 21:19
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Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

Аргументы недели 00:16
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Два человека провалились под лед в Петербурге

ТАСС вчера в 11:15
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В Хабаровске введут масочный режим

Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Российская газета 01:14
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Авто

В России могут исчезнуть дилерские центры

Из-за небольшого объема продаж в России количество дилерских центров продолжает сокращаться.
The Penza Post вчера в 08:50
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Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе

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Общество

Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта.
РБК вчера в 22:00
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

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Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
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Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО

Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
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