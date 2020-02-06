Политика
РБКБритания решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства.
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Власти Великобритании намерены снять с России антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом
Эхо Москвывчера в 20:09
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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии.
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
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Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»
Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом Маркова в пятницу сообщила ТАСС.
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Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом
Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
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«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании
"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
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Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Петросян назвал размер своей пенсии
Общество
У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии
Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo хотят создать аналог Google Play
Издание Reuters сообщает, что производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить свою платформу для распространения мобильных приложений.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Культура
Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова
Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения
Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
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В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега
По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Общество
Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Политика
Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек» в России
Нужно последовательно убирать из страны «вузы-пустышки», заявил глава РФ Владимир Путин.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
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Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.