Политика

РБКРБКБритания решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать327

Подробнее о событии

Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ

Российская газетавчера в 23:52

В Совфеде оценили заявление Британии по пошлинам на российские товары

RT на русскомвчера в 16:09

Британия намерена ослабить торговые ограничения в отношении России с 2021 года

ТАССвчера в 15:13

Власти Великобритании намерены снять с России антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом

Эхо Москвывчера в 20:09

Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары

РИА Новостивчера в 15:35

Британия решила снять с России часть санкций

Lenta.ruвчера в 14:08

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

РБКвчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Единоборства

Чемпион UFC Адесанья разобрал бой Джона Джонса и Доминика Рейеса

Allboxing.ru 00:55
Армия и оружие

Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР

Пассажирский самолёт, заходивший на посадку в ночь на 6 февраля в момент атаки Израиля под Дамаском, едва не попал под обстрел ПВО Сирии.
RT на русском вчера в 23:36
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом Маркова в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 01:20
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский побил еще один клубный рекорд

Вести.Ru 00:58
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости 05 февраля в 17:29
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Технологии

Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo хотят создать аналог Google Play

Издание Reuters сообщает, что производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить свою платформу для распространения мобильных приложений.
Игромания.ру вчера в 16:11
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Эдмонтон», Летунов забросил первую шайбу в НХЛ

Матч ТВ 00:12
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Культура

Латвийский композитор и мэр Риги в недоумении после спектакля Кирилла Серебренникова

Ох, и «взбаламутил» модный российский режиссер Кирилл Серебренников латвийскую публику своим спектаклем Outside.
Аргументы недели вчера в 02:06
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Известия 05 февраля в 23:15
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев отмечает день рождения

Петр Чернышев отмечает день рождения. Сегодня свой день рождения отмечает титулованный фигурист Петр Чернышев: ему исполняется 49 лет.
Экспресс газета вчера в 02:52
Происшествия

В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега

По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.
RT на русском 00:47
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru вчера в 14:13
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском вчера в 19:59
Общество

Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В Москве готовятся установить экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта.
РБК вчера в 22:00
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек» в России

Нужно последовательно убирать из страны «вузы-пустышки», заявил глава РФ Владимир Путин.
Политическая Экспертиза вчера в 08:34
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
RT на русском 01:11
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Известия вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное