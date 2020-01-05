Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомБританские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
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