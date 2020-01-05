В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

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