Армия и оружие
RT на русскомБританские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
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Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке
Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
В Мытищах горит склад с пластиком
В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Политика
Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
Кино
Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году
Политика
Глава МИД Ирана считает Помпео «высокомерным клоуном»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном».
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Шоу-бизнес
Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать
Происшествия
При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек
В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил РБК, что Батуриных уже давно не связывают никакие отношения, в том числе финансовые, однако Виктор Батурин неоднократно пытался под различными предлогами получить деньги от Елены Батуриной и ее компаний.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.
Единоборства
Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
Интернет
Мессенджер Telegram получил интересное обновление
Популярное приложение для обмена сообщениями и VoIP-звоноков получило важное обновление, касающееся пользовательского интерфейса.
Армия и оружие
Ополчение Ирака подтвердило гибель иранского генерала Сулеймани
Шиитское ополчение Ирака подтвердило гибель одного из своих лидеров Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном обстреле близ аэропорта Багдада.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.