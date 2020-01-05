Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБритания снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
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Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

ТАСС15:54

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

РИА Новости17:05

Британия решила возобновить охрану судов в Ормузском проливе

РБК17:36

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

RT на русском16:25

Лондон отправит военные корабли патрулировать Ормузский пролив

REGNUM18:52

Британские корабли снова будут сопровождать суда в Ормузском проливе

Газета.Ru16:58

Британский флот снова начнет сопровождать суда в Ормузском проливе

Московский Комсомолец16:52
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 22:29
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 22:20
Политика

Канцлер Австрии призвал не допустить обострения ситуации с Ираном

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в настоящий момент необходимо не допустить дальнейшего обострения сложившейся кризисной ситуации с Ираном.
News.ru 15:30
Политика

Президент Польши не поедет в Израиль из-за слов Путина

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Щудрих — главный раввин Польской республики, а также руководитель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын прокомментировали мнение российского президента Владимира Путина о Юзефе Липском, бывшем польском после в нацистской Германии.
Рамблер вчера в 10:43
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Футбол

Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей.
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Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Политика

Пушков предложил США отдать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости 20:05
Происшествия

У самолета в Канаде при взлете отлетело колесо

Газета.Ru 21:36
Политика

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости 20:40
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК 21:05
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Единоборства

Энтони Джошуа хочет провести еще 15 поединков

По информации «Sky Sports», Джошуа намерен провести 14-15 профессиональных поединков.
ГЛАС.RU вчера в 03:42
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Происшествия

В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских

Двое пьяных дебоширов в Новосибирске напали на прибывших по вызову о драке полицейских, которым пришлось стрелять в воздух, сообщает в субботу региональное ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
РИА Новости 09:45
Политика

ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
РИА Новости вчера в 13:46
Кино

Детский мультфильм откроет российский кинопрокат в США в 2020 году

В наступившем году российской кинопродукции в США прокат начнется с показа детского анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк - 4», созданный режиссером Дариной Шмидт.
Невские Новости 20:36
Происшествия

В Мытищах ликвидировали пожар на складе

Пожар на складе для хранения пластика в подмосковных Мытищах ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 19:33
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

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Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Футбол

«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Евро-футбол.ру 16:56
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Наука

Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
N+1 вчера в 05:59
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Ормузский пролив
Пролив
Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман. Длина пролива составляет около 90 морских миль, а ширина варьируется от 52 морских миль до 21 морской мили.
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