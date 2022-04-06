РИА НовостиБритания со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработкиВеликобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.ИнтерфаксВ МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.РИА НовостиВласти Великобритании откажутся от экспорта в Россию оборудования для переработки нефти, заявили в министерстве иностранных дел.ФАНВласти ЕС уже заявили о планах запретить импорт угля из России.Полит.руЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРосбалтТК ЗвездаRT на русскомПодробнее о событииБритания запретит экспортировать в Россию оборудование для нефтепереработкиТК Звезда12:57Британия намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца годаИнтерфакс12:44Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию оборудования для переработки нефтиФАН11:58Великобритания откажется от импорта российского угля к концу годаРадио Маяк12:13Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 годаМосква 2412:06Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработкиРИА Новости12:05Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудованияRT на русском12:35Показать ещёОценить32Поделиться