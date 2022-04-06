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Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс
В МИД добавили, что Британия вводит запрет на внешние инвестиции в Россию и импорт черной металлургии.
РИА Новости
Власти Великобритании откажутся от экспорта в Россию оборудования для переработки нефти, заявили в министерстве иностранных дел.
ФАН
Власти ЕС уже заявили о планах запретить импорт угля из России.
Полит.ру

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Британия запретит экспортировать в Россию оборудование для нефтепереработки
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Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию оборудования для переработки нефти
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Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 года
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Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки
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