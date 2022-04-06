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Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки

Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс
Лондон запрещает импорт российских товаров из железа, стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.
Вести ФМ
В МИД Великобритании отметили, что экспорт продуктов черной металлургии является ключевым источником доходов для РФ.
Москва 24
Страна хочет полностью отказаться от закупок российского угля к нынешней осени, нефти — к концу текущего года, а газа — к лету 2024-го.
ФАН

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