РИА НовостиБритания со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработкиВеликобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.ИнтерфаксЛондон запрещает импорт российских товаров из железа, стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.Вести ФМВ МИД Великобритании отметили, что экспорт продуктов черной металлургии является ключевым источником доходов для РФ.Москва 24Страна хочет полностью отказаться от закупок российского угля к нынешней осени, нефти — к концу текущего года, а газа — к лету 2024-го.ФАНЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРосбалтКурьер. Среда. БердскТК ЗвездаRB НовостиRT на русскомПодробнее о событииБритания запретит экспортировать в Россию оборудование для нефтепереработкиТК Звездавчера в 12:57Британия намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца годаИнтерфаксвчера в 12:44CNN: Великобритания запретит российский уголь и заморозит активы крупнейшего российского банкаRB Новостивчера в 11:54Великобритания планирует отказаться от российского угля к концу 2022 годаМосква 24вчера в 12:06Британия со следующей недели запретит экспорт в Россию оборудования для нефтепереработкиРИА Новостивчера в 12:05Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию оборудования для переработки нефтиФАНвчера в 11:58Британия откажется от стали и угля из России и запретит экспорт энергооборудованияRT на русскомвчера в 12:35Показать ещёОценить37Поделиться