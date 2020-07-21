Политика
Lenta.ruБритания сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
В документе утверждается, что Москва действительно пыталась «воздействовать» на результаты голосования, однако следователям не удалось установить степень влияния российской стороны на референдум. Несмотря на это, авторы доклада сочли действия «враждебной страны» безуспешными и бесполезными.
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Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей
Организаторы представили промо-ролик боя А. Емельяненко и Исмаилова Турнир АСА состоится 24 июля. Соревнования будут проходить в Сочи.
Sport.ru 10:44
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Футбол
Дзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судей
РИА Новости 08:34
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Политика
США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю
США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю.
ТАСС 10:55
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Космос
Поправка на 85 млн лет: эксперт прокомментировал новые факты о Луне
Немецкие исследователи доказали, что Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее.
Pravda.Ru 09:23
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Авто
Audi отзывает в России более 1,3 тыс. автомобилей
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1346 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, реализованных с 2018-го по 2020 годы.
Автостат 09:37
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Культура
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса 08:30
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Путешествия
Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов
Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Экономика
На Кубани бизнесу субсидируют переход на интернет-торговлю
В Краснодарском крае предприниматели смогут вернуть 100% средств, затраченных на переход на интернет-торговлю.
Деловая газета. Юг 09:38
Армия и оружие
Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта
Министерство обороны Азербайджана сообщило о напряженной ситуации по всей линии фронта (Карабах, граница с Арменией) и тяжелом ранении армянских военнослужащих.
РИА Новости 08:27
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов
Американская компания AMD представила новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для настольных компьютеров.
Ридус 10:43