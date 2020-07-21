В документе утверждается, что Москва действительно пыталась «воздействовать» на результаты голосования, однако следователям не удалось установить степень влияния российской стороны на референдум. Несмотря на это, авторы доклада сочли действия «враждебной страны» безуспешными и бесполезными.

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

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