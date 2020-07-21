Политика
Lenta.ruБритания сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
В документе утверждается, что Москва действительно пыталась «воздействовать» на результаты голосования, однако следователям не удалось установить степень влияния российской стороны на референдум. Несмотря на это, авторы доклада сочли действия «враждебной страны» безуспешными и бесполезными.
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Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Происшествия
Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве
Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию
Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендует пить воду для здоровья кишечника
Онколог рекомендует пить воду для поддержания здоровья кишечника – жидкость помогает бороться с запорами, застойными явлениями, чреватыми развитием патологий данного органа.
MedikForum.ru 06:38
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Общество
Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
REGNUM 06:28
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Здоровье
Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 07:15
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Здоровье
В Минздраве Башкирии объяснили рост числа пациентов с пневмонией
В Башкирии зафиксировали рост заболевших внебольничной пневмонией. Сегодня ситуацию прокомментировал Минздрав РБ.
UfacityNews.ru 07:02
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
РЕН ТВ 06:21
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Под действие отзыва попадают 2 автомобиля - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan. Уже названа причина - риск утечки топлива.
Car.ru вчера в 08:00
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Новый кроссовер Toyota Harrier, представленный на американском рынке под возрожденным именем Venza, за первый месяц продаж собрал около 45 тысяч заказов.
Автоновости дня 05:42
Общество
В Краснодаре ликвидируют подтопления после сильного ливня
В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений после сильного ливня, сообщает пресс-служба администрации города.
Деловая газета. Юг 04:26
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Происшествия
Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Правоохранители проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке "Береста" на Новорижском шоссе в Московской области, в результате которой был якобы ранен неизвестный мужчина, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:51
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07