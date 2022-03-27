Власти Великобритании отмечали, что доля импорта газа составляет всего лишь 4%, уверяя, что страна становится менее зависимой от импортных энергоносителей, однако умалчивали про остальные виды топлива.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима и призвал местное население не бояться, что националисты вернуться.
Саудовская Аравия намерена поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его недружественное отношение к стране и делает выбор в пользу президента России Владимира Путина, пишет журнал Foreign Policy.