Российская газетаБритания становится более зависимой от российских энергоресурсовRT cо ссылкой на газету Daily Telegraph (DT) сообщает, что импорт российского дизеля в Соединенное королевство увеличился почти вдвое за последние годы.Российская газетаКак сообщает издание, доля российского дизеля в общем объеме импорта за период с 2012 по 2020 годы выросла с 10% (2,081 млн тонн) до 18% (3,608 млн тонн).Российская газетаТакже отмечается рост поставок угля – с 16 процентов в 2010-м году до 35 процентов в текущем году.Solenka.infoВласти Великобритании отмечали, что доля импорта газа составляет всего лишь 4%, уверяя, что страна становится менее зависимой от импортных энергоносителей, однако умалчивали про остальные виды топлива.Российская газетаЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoФАНInfinicaYakutsk.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииВеликобритания становится более зависимой от энергоресурсов из РоссииYakutsk.ru05:22DT: Зависимость Великобритании от энергоресурсов России растётInfinica06:11DT: Великобритания стала более зависимой от российских энергоресурсовBanki Loans06:10Доля российского угля и дизеля в импорте Великобритании выросла за последние годыФАН08:42DT: Британия становится более зависимой от российских энергоресурсовNVL04:25Daily Telegraph: Великобритания становится более зависимой от энергоресурсов из РФSolenka.info03:29Британия становится более зависимой от российских энергоресурсовРоссийская газета02:20Показать ещёОценить201Поделиться