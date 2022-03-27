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Британия становится более зависимой от российских энергоресурсов

RT cо ссылкой на газету Daily Telegraph (DT) сообщает, что импорт российского дизеля в Соединенное королевство увеличился почти вдвое за последние годы.
Российская газета
Как сообщает издание, доля российского дизеля в общем объеме импорта за период с 2012 по 2020 годы выросла с 10% (2,081 млн тонн) до 18% (3,608 млн тонн).
Российская газета
Также отмечается рост поставок угля – с 16 процентов в 2010-м году до 35 процентов в текущем году.
Solenka.info
Власти Великобритании отмечали, что доля импорта газа составляет всего лишь 4%, уверяя, что страна становится менее зависимой от импортных энергоносителей, однако умалчивали про остальные виды топлива.
Российская газета

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