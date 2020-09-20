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РИА Новости
РИА Новости

Британия усилила патрулирование у границ России

Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета Sunday Times.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону

Британские военные самолеты и корабли значительным образом увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы таким образом выявить слабости российской обороны и иметь возможность использовать их в будущем.
ТАСС06:13
Подробнее о событии
РИА Новости

Британия усилила патрулирование у границ России

РИА Новости07:47
URA.Ru

Великобритания устроила пристальную слежку за границами России

URA.Ru07:23
ТАСС

Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону

ТАСС06:13
Фонтанка.Ру

Стала известна причина появления самолета воздушной разведки ВВС Британии над Крымом и Сочи

Фонтанка.Ру07:06
Вести.Ru

Британия пытается нащупать слабые места российской обороны

Вести.Ru06:34
Московский Комсомолец

СМИ: Британия начала у российских границ беспрецедентную операцию

Московский Комсомолец06:28
Известия

Великобритания увеличила военное присутствие у границ России

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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ruвчера в 06:11
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