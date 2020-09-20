Британия усилила патрулирование у границ России
Истребители ВВС Великобритании и корабли британских ВМС значительно усилили патрулирование у границ России в целях выявления "уязвимых сторон" российской обороны, пишет газета Sunday Times.В источнике
С чего всё началось
Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону
Британские военные самолеты и корабли значительным образом увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы таким образом выявить слабости российской обороны и иметь возможность использовать их в будущем.
ТАСС06:13
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