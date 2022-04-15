Газета отмечает, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.
Новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Анатолия Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте.
Министерство иностранных дел России считает антироссийскими высказывания главы МИД Израиля Яира Лапида относительно поддержки его страной резолюции Генассамблеи ООН по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека.