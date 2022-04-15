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Британия увеличит поставки транзитного газа в Европу на фоне санкций ЕС против России

Великобритания станет поставлять в значительных объемах природный газ в европейские страны в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза.
ТАСС
Газета отмечает, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен в Европу через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.
РИА Новости
Европа в настоящее получает 40% газа через трубопроводы из России и намерена сократить зависимость от российского газа на две трети в 2022 году, что является сложной задачей, отмечает газета.
РИА Новости
Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия.
ТАСС

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