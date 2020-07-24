с чего всё началось

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 525

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