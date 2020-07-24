Армия и оружие
Lenta.ruБритания увидела угрозу в испытании российского космического спутника
Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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с чего всё началось
Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал военное ведомство страны разработать стратегию противодействия исходящей от России угрозе британским спутникам, сообщила 24 июля The Daily Telegraph.Известиявчера в 16:25
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Наука
Помогать ученым выращивать нейроны сможет робот-лаборант
Live24 24 июля в 07:00
Происшествия
В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины
В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
РБК 01:27
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа
Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
VSE42.RU вчера в 22:56
Происшествия
Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта
Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта.
RT на русском вчера в 23:55
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Эксперты посоветовали россиянам, какой банк лучше выбрать, чтобы открыть вклад.
ToDay News Ufa 01:32
Общество
Ученые назвали идеальную продолжительность для секса
Нормальная длительность составляет 3-7 минут. При этом хороший или оптимальный секс длится 7-13.
РЕН ТВ вчера в 21:08
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
В Зауралье женщину затравили за прогулки с больным ребенком на поводке
Дни24 вчера в 08:11
Экономика
В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Люди ссылались на 90-е годы, что власти до сих пор не компенсировали обесцененные вклады.
Evo-rus.com 01:25
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Общество
Арбитры ВТО поддержали Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с ЕС по методике антидемпинговых мер.
Компания 24 июля в 11:21
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru вчера в 14:30
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 24 июля в 12:07
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03