Политика

REGNUMREGNUMБритания вновь назвала Россию «значительной угрозой»

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди. В ведомстве добавили, что отслеживание и реагирование на «эту угрозу входят в число главных приоритетов министерства обороны».
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с чего всё началось

В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой»

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.
RT на русскомвчера в 23:32

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В Великобритании назвали РФ значительной угрозой

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Россия вошла в число главных приоритетов Великобритании - заявление Минобороны

Царьград00:35
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
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Наука

Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса

Исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа.
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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Происшествия

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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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Интернет

Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Шоу-бизнес

Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»

Киноактриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в 5 и 6 сезонах комедийного телесериала «Сваты», пояснила, почему не поддерживает общение с коллегами по картине.
Территория новостей 02:58
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
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Кино

Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли

Piter.tv 03:08
Общество

В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
RT на русском 03:36
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Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Авто

КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика

110km.ru 29 июля в 09:21
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Путешествия

Турпоток в Турцию уменьшился на 75%

Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
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Армия и оружие

Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в РФ, КНР и США

Россия, Китай и США занимаются производством стратегических бомбардировщиков. Однако другие страны мира не развивают этот вид авиации.
Политическая Экспертиза 03:44
Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
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Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

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Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
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Общество

Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
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Политика

Трамп выступил против переноса выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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