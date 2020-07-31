Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.

с чего всё началось

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди. В ведомстве добавили, что отслеживание и реагирование на «эту угрозу входят в число главных приоритетов министерства обороны».

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