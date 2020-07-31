Политика
REGNUMБритания вновь назвала Россию «значительной угрозой»
«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди. В ведомстве добавили, что отслеживание и реагирование на «эту угрозу входят в число главных приоритетов министерства обороны».
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с чего всё началось
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.RT на русскомвчера в 23:32
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Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Наука
Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса
Исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 28 июля в 09:19
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Интернет
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Шоу-бизнес
Актриса Анна Кошмал не общается с коллегами по сериалу «Сваты»
Киноактриса Анна Кошмал, получившая известность благодаря роли Жени Ковалевой в 5 и 6 сезонах комедийного телесериала «Сваты», пояснила, почему не поддерживает общение с коллегами по картине.
Территория новостей 02:58
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Общество
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
RT на русском 03:36
Футбол
Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд
Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Авто
КамАЗ зарегистрировал имя для нового грузовика
110km.ru 29 июля в 09:21
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Путешествия
Турпоток в Турцию уменьшился на 75%
Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 29 июля в 12:26
Армия и оружие
Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в РФ, КНР и США
Россия, Китай и США занимаются производством стратегических бомбардировщиков. Однако другие страны мира не развивают этот вид авиации.
Политическая Экспертиза 03:44
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга назвал поспешным «закон о наливайках»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что депутаты заксобрания поторопились с принятием так называемого «закона о наливайках», который запрещает размещать заведения площадью меньше 50 квадратных метров в жилых домах, передает «Фонтанка».
Дождь 01:54
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru вчера в 03:59
Политика
Трамп выступил против переноса выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00