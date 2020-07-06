Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Политика В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. 368

Общество Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани. 23

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. 7

Единоборства Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251 Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19. 1

Киберспорт Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 597

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Происшествия В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. 5

Общество Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. 93

Политика Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.

Экономика Биткоин растет вместе с акциями после падения ниже 9,000 долларов Акции спасают день Биткоин упал ниже психологической поддержки в 9,000 долларов в воскресенье, подтвердив медвежьи нижние максимумы в 1, 000 и 9,800 долларов, достигнутые 10 и 23 июня соответственно.

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС). 205

Общество Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на примере цен на бананы высмеял аграрную политику Украины.

Футбол ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн «Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.