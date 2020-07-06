с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.

Политика Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 387

Футбол «Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым дебютантом в истории АПЛ Условия и длительность нового контракта игрока не разглашаются.✍️ Harvey Elliott has signed his first professional contract with the Reds 🔴— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 6, 2020Эллиот является самым юным игроком в Англии, дебютировавшим в профессиональном футболе на взрослом уровне, а также самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче Премьер-Лиги.

Общество В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%). 6,8K

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 16

Общество Ушел из жизни депутат Заксобрания Камчатского края Борис Чуев Как стало известно агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», в ночь на 7 июля в больнице умер 62-летний депутат Законодательного собрания Камчатского края, бывший прокурор Корякского округа Борис Чуев.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 629

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 1

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже "Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина. 68

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 3,7K

Экономика Спрос на готовый бизнес упал на 32% Спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года, подсчитали аналитики сайта объявлений "Авито".