с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 3

Наука Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра Например, единственный целиком сохранившийся экземпляр морского скорпиона принадлежит представителю вида Adelophthalmus waterstoni, длина которого составляла всего 5,7 см. 6

Футбол «Вердер» сохранил прописку в бундеслиге по итогам матчей с «Хайденхаймом» Бременский "Вердер" по сумме двух матчей плей-офф победил "Хайденхайм" и завоевал право выступать в элите чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.

Происшествия Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания. 529

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 8

Гаджеты Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10. 37

Экономика Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн На торгах 6 июля индекс S&P 500 прибавил 1,33%, достигнув отметки 3170 пунктов.

Игры Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.