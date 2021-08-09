Renault тестирует на юге России кросс-седан Logan Stepway нового поколения

Опознать новый Logan Stepway оказалось проще простого: вместе с «приподнятым» дорожным просветом (у седана второго поколения он составляет 195 мм) его выдают другой передний бампер в стиле Cross-версии и крупные накладки на колесных арках, также присущие вседорожной версии модели.