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Британия ввела торговые и авиационные ограничения в отношении Белоруссии

Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева за поддержку властей Белоруссии.
РИА Новости
Правительство Великобритании сообщило о введении новых санкций против Белоруссии.
Московский Комсомолец
В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Известия
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания договорились ввести новые санкции против Белоруссии.
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