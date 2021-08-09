В частности, санкции направлены на предотвращение полетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для самого белорусского лидера", - сказала российский сенатор, отметив, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.
Ранее на этой неделе Apple подтвердила намерение использовать на своих устройствах программное обеспечение, которое сканирует пользовательские фото для поиска изображений с элементами жестокого обращения с детьми.
Опознать новый Logan Stepway оказалось проще простого: вместе с «приподнятым» дорожным просветом (у седана второго поколения он составляет 195 мм) его выдают другой передний бампер в стиле Cross-версии и крупные накладки на колесных арках, также присущие вседорожной версии модели.