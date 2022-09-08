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Британия выдаст более 100 новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море

Власти Великобритании на следующей неделе выдадут новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море в рамках правительственного плана по борьбе с энергетическим кризисом.
ТАСС
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в минувший понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
РИА Новости
28 августа агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания рискует столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой, так как дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций.
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Одновременно в Британии запустят кампанию по снижению потребления электроэнергии.
REGNUM

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