Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в минувший понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
28 августа агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания рискует столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой, так как дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций.
"Цель провокации украинских спецслужб — дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ", — сказали в министерстве.
Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.