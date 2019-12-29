Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

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