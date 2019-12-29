Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБритания запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Источник: совбез ООН проведет до конца недели консультации по Идлибу

ТАССвчера в 15:31

Источник: Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

РИА Новостивчера в 17:11

Источник: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе на СБ ООН

RT на русскомвчера в 17:45

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Коммерсантъвчера в 18:58

СМИ: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе в Совбезе ООН

Телеканал 360°вчера в 18:19

Совбез ООН соберётся по поводу ситуации в Идлибе

News.ruвчера в 15:53

СМИ узнали о подготовке в ООН консультации по Идлибу

РБКвчера в 20:11
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Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Гаджеты

Apple опустила цены на iPad в Китае

Компания Apple снизила цены на iPad в Китае, речь идет о новой модели начального уровня.
iXBT.com 02:46
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Гаджеты

Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Народные новости вчера в 17:54
Происшествия

В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru 29.12.19 в 21:01
Экономика

В Красноярском крае сократилось число коммерческих организаций

Максимальное снижение числа компаний в Красноярском крае зафиксировано в сфере подбора и трудоустройства персонала — на 22%, на втором месте — компании, работающие в сфере предоставления финансовых услуг (17%), на третьем — компании, занимающиеся оптовой торговлей (17%).
РБК Красноярск 01:23
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте

Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Телепрограмма вчера в 09:14
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Политика

Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:17
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

На Украине повысится размер минимальной зарплаты

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (около 200 долларов), сообщает riafan.ru.
Солидарность 03:34
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Самбурская спародировала голую модель plus-size Эшли Грэм

Актриса решила спародировать фотографию известной модели plus-size Эшли Грэм.
Слово и Дело вчера в 07:23
Армия и оружие

«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем

REGNUM 31.12.19 в 13:52
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
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