РБКБританская BP объявила о намерении продать долю в «Роснефти»Совет директоров британской BP объявил, что компания продает 19,75% «Роснефти».РБКОба директора от BP немедленно покидают совет директоров "Роснефти", сообщается в заявлении компании.Smotrim.ruBP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года.Интерфакс24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьРБКРБКAnewsЭкономика сегодняFBM.ruРБК ИнвестицииНТВВечерняя МоскваLife.ruNeftegaz.ruЦентральная Служба НовостейВаши новостиГазета.RuКапитал страныФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииBP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в компании «Роснефть»RT на русскомвчера в 12:14BP продает долю в «Роснефти»Коммерсантъвчера в 14:56Британская BP объявила о намерении продать долю в «Роснефти»РБКвчера в 13:28Глава BP Бернард Луни выходит из совета директоров «Роснефти»РИА Новостивчера в 13:21BP решила выйти из капитала «Роснефти»Интерфаксвчера в 12:52British Petroleum:Представители BP немедленно выходят из совета директоров РоснефтиЭхо Москвывчера в 12:20BP проинформировала «Роснефть» о выходе из состава акционеров и ряда СПТАСС17:17Показать ещёОценить2,6KПоделиться