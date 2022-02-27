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Британская BP объявила о намерении продать долю в «Роснефти»

Совет директоров британской BP объявил, что компания продает 19,75% «Роснефти».
РБК
Оба директора от BP немедленно покидают совет директоров "Роснефти", сообщается в заявлении
 компании.
Smotrim.ru
BP владеет 19,75% акций "Роснефти" с 2013 года.
Интерфакс
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.
Дождь
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Подробнее о событии

BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в компании «Роснефть»
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BP продает долю в «Роснефти»
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Британская BP объявила о намерении продать долю в «Роснефти»
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