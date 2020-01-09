с чего всё началось

Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Здоровье Медики рассказали, как избежать рака желудка Люди, которые будут соблюдать нехитрые рекомендации врачей, могут снизить риск возникновения рака желудка, от которого погиб известный хирург Андрей Павленко.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Космос Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Футбол Швеция — Молдова 1:0 После первого тайма подопечные Янне Андерссона ведут со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак».

Политика Исследование: в России сформировался антивластный консенсус Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.

Армия и оружие Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Технологии В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Кино Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.