Политика
Московский КомсомолецБританская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
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с чего всё началось
Члены палаты общин (нижней палаты) британского парламента проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг, 9 января, телеканал Sky News.Известия15:47
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Политика
Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Здоровье
Медики рассказали, как избежать рака желудка
Люди, которые будут соблюдать нехитрые рекомендации врачей, могут снизить риск возникновения рака желудка, от которого погиб известный хирург Андрей Павленко.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Футбол
Швеция — Молдова 1:0
После первого тайма подопечные Янне Андерссона ведут со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак».
Политика
Исследование: в России сформировался антивластный консенсус
Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
Армия и оружие
Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США
На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Технологии
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Кино
Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером
Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
Общество
Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии
Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
Политика
В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Кино
Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели
В первые выходные после праздников у зрителей есть что выбрать в кинотеатрах.
Авто
Honda показала модернизированный купе-кроссовер Honda UR-V
Компания Honda официально представила обновлённый купеобразный кроссовер Honda UR-V. Презентация данной модели состоялась накануне.
Хоккей
«Ак Барс» дома проиграл «Торпедо»
«Ак Барс» уступил в домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ против нижегородского «Торпедо».