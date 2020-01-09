Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБританская Палата общин одобрила законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Члены палаты общин (нижней палаты) британского парламента проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг, 9 января, телеканал Sky News
.
Известия15:47

Подробнее о событии

Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брекзит

Эхо Москвы13:03

Палата общин одобрила соглашение о Brexit в финальном чтении

РБК14:32

Депутаты британской Палаты общин приняли билль о Brexit

Комсомольская правда14:11

Британские депутаты приняли билль о Brexit

ТАСС13:50

Британская палата общин утвердила договор Бориса Джонсона по Brexit

Красная весна15:45

Британия покинет ЕС по закону: соглашение о выходе утвердила Палата общин

Вести.Ru14:51

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

РИА Новости12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика

Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
Московский Комсомолец 01:33
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

РИА Новости 10:41
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 18:19
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru вчера в 17:32
Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
РИА Новости 14:40
Здоровье

Медики рассказали, как избежать рака желудка

Люди, которые будут соблюдать нехитрые рекомендации врачей, могут снизить риск возникновения рака желудка, от которого погиб известный хирург Андрей Павленко.
Online47.ru 19:25
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»

Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Страницы Воронежской культуры вчера в 03:52
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Космос

Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере

Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
ТАСС Наука 08:49
Футбол

Швеция — Молдова 1:0

После первого тайма подопечные Янне Андерссона ведут со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак».
ProstoProSport 13:25
Политика

Исследование: в России сформировался антивластный консенсус

Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
REGNUM вчера в 01:27
Армия и оружие

Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США

На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.
Вести.Финанс 12:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Технологии

В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
ToDay News Ufa 12:58
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс 17:32
Общество

Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Газета.Ru 16:54
Происшествия

В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

Lenta.ru 13:36
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Журналистская правда вчера в 12:24
Кино

Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером

Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
ГЛАС.RU 17:54
Общество

Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии

Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
RT на русском 11:21
Политика

В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
RT на русском 18:32
Кино

Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели

В первые выходные после праздников у зрителей есть что выбрать в кинотеатрах.
РИА Новости 00:00
Авто

Honda показала модернизированный купе-кроссовер Honda UR-V

Компания Honda официально представила обновлённый купеобразный кроссовер Honda UR-V. Презентация данной модели состоялась накануне.
Тарантас Ньюс 12:14
Хоккей

«Ак Барс» дома проиграл «Торпедо»

«Ак Барс» уступил в домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ против нижегородского «Торпедо».
Kazanfirst.ru 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное