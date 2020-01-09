с чего всё началось

Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Политика Россия призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает всех к сдержанности в ситуации, развернувшейся в последние дни вокруг Ирана.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

Общество Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.