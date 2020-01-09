Политика
Московский КомсомолецБританская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
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с чего всё началось
Члены палаты общин (нижней палаты) британского парламента проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг, 9 января, телеканал Sky News.Известиявчера в 15:47
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