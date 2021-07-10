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Британская Rolls-Royce отказалась поставлять Киеву комплектующие для ВМС

Британская компания Rolls-Royce решила отказать Украине в поставках комплектующих для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший советник бывшего президента Украины Петра Порошенко — Юрий Бирюков.В источнике

С чего всё началось

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров "Кентавр", написал в Facebook
 бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

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