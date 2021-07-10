Британская Rolls-Royce отказалась поставлять Киеву комплектующие для ВМС
Британская компания Rolls-Royce решила отказать Украине в поставках комплектующих для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший советник бывшего президента Украины Петра Порошенко — Юрий Бирюков.В источнике
С чего всё началось
Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров "Кентавр", написал в Facebook
бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Экс-советник Порошенко рассказал о внезапном отказе Rolls-Royce оснастить украинские катера
Комсомольская правда02:08