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Британская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin Energy

Британская нефтегазовая компания Shell продолжит работу над выходом из компании Sakhalin Energy, которая является экс-оператором проекта "Сахалин-2".
Газета.Ru
Контрольный пакет (50% плюс 1 акция) в Sakhalin Energy принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно.
ТАСС
В течение месяца участники проекта должны согласиться принять доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в прежнем операторе.
ТАСС
28 февраля Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" и "Сахалин-2".
ТАСС

Подробнее о событии

Британская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin Energy
Газета.Ru01:48
Shell продолжает процедуру выхода из компании Sakhalin Energy
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Shell продолжит работу над выходом из Sakhalin Energy
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Представитель Shell заявил о работе компании над выходом из Sakhalin Energy
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Shell продолжит работу над выходом из Sakhalin Energy
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