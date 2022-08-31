Газета.RuБританская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin EnergyБританская нефтегазовая компания Shell продолжит работу над выходом из компании Sakhalin Energy, которая является экс-оператором проекта "Сахалин-2".Газета.RuКонтрольный пакет (50% плюс 1 акция) в Sakhalin Energy принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% соответственно.ТАССВ течение месяца участники проекта должны согласиться принять доли в "Сахалинской энергии" пропорционально долям в прежнем операторе.ТАСС28 февраля Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" и "Сахалин-2".ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАбзацПрофильПодробнее о событииБританская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin EnergyГазета.Ru01:48Shell продолжает процедуру выхода из компании Sakhalin EnergyАбзац01:29Shell продолжит работу над выходом из Sakhalin EnergyПрофиль01:16Представитель Shell заявил о работе компании над выходом из Sakhalin EnergyRT на русском00:30Shell продолжит работу над выходом из Sakhalin EnergyТАСС00:04Показать ещёОценить5Поделиться