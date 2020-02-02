Кино

РБКРБКБританская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщается на сайте BAFTA.
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«1917» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

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Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

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