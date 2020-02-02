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Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.

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Происшествия Приморцев осудили за организацию незаконного въезда китайцев в Россию Три жителя Приморья осуждены на условные сроки за организацию незаконного въезда в Россию свыше 1 тысячи граждан КНР в 2015-2018 годы, сообщает прокуратура края.

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