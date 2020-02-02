Кино
РБКБританская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Фильм был номинирован в девяти категориях и получил также награды за лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика. «1917» также наградили как «выдающийся британский фильм». Кроме того, Мендес взял премию в номинации «Лучший режиссер».
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Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
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