Кино
РИА НовостиВоенную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
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Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Энергетика
Топливо у сахалинской «Роснефти» вновь подорожало
В розничной сети компании "РН-Востокнефтепродукт" снова подорожало топливо. Со 2 февраля цена всех видов топлива поднялась на 30 копеек.
Политика
Великобритания официально покинула Евросоюз
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 350
В китайской провинция Хубэй (столица — Ухань), которая является эпицентром распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV, погибли еще 56 человек, сообщает Reuters.
Игры
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8. Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно.
Космос
Открыта новая форма полярного сияния
Несколько фотографов-любителей из Финляндии запечатлели новую форму полярного сияния, которую учёные не смогли отнести ни к одной из существующих категорий.
Общество
Через юристов в Чите потребуют от маршрутчиков данные для приложения
Администрация Читы намерена с помощью юристов добиться от предпринимателей, осуществляющих маршрутные перевозки, предоставления информации для внесения в мобильное онлайн-приложение «Умный транспорт».
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Общество
Единые федеральные штрафы для шумных соседей могут ввести в РФ
Группа депутатов выступила за введение единых федеральных штрафов для шумных соседей.
Авто
Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой
Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
Кино
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» покажут в Челябинске в формате IMAX
Харли Квинн, чья персона будоражила сердца фанатов со времен «Отряда самоубийц», к их радости получила сольный фильм.
Общество
В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10
Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Происшествия
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил нападение боксеров на сотрудников ведомства, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
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