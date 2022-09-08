Lenta.ruБританская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, королем станет ее сын Чарльз«Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.BFM.ruВ Букингемском дворце 8 сентября указывали, что медики взволнованы состоянием здоровья Елизаветы II.Новые ИзвестияЕлизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.РИА НовостиВ 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКРЕН ТВПятый каналRT на русскомКатунь 24ВедомостиИнтерфаксПятый каналТелеканал «КИНОТВ»Pro Город УхтаТелеканал Санкт-ПетербургАргументы и ФактыYA62.ruКурьер. Среда. БердскПрофильИнтересная РоссияTVCenter.RUСахалин.ИнфоInkazanВечерняя МоскваКП - БеларусьПолитика СегодняПодробнее о событииСмена эпох неизбежна. Со смертью Елизаветы II завершился XX векТАСС17:20Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она провела на престоле 70 летРоссийская газетавчера в 15:28Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 летSputnik Абхазиявчера в 13:37Королева умерла. Выживет ли монархия?РИА Новостивчера в 15:21Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, королем станет ее сын ЧарльзИзвестия20:44Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы IIURA.Ruвчера в 13:30Умерла Елизавета IIКоммерсантъвчера в 14:11Показать ещёОценить4,3KПоделиться