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Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, королем станет ее сын Чарльз

«Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле.
BFM.ru
В Букингемском дворце 8 сентября указывали, что медики взволнованы состоянием здоровья Елизаветы II.
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Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.
РИА Новости
В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского.
РИА Новости

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