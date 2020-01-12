Общество

Российская газетаРоссийская газетаБританская королева созвала совещание из-за принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей. Монаршая семья соберется 13 января, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских.
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Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News
 и CNN в Букингемском дворце.
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