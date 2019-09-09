с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий отложить выход Соединенного Королевства на три месяца, если Лондон до 31 октября не сможет заключить соглашение с Брюсселем. Как сообщают местные СМИ, об этом проинформировал спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Футбол Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020 Сборная России по футболу обыграла Казахстан в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Футбол Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.

Политика Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.

Общество Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

Общество Генпрокуроры 48 штатов США начали расследование в отношении Google Власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка.

Политика Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne рассказала о том, что ищет новую работу.

Авто Honda обновила бюджетный аналог минивэна Odyssey На стартовавшем в Чэнду автосалоне компания Honda представила обновленную версию минивэна Honda Elysion.

Авто Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Армия и оружие В НАТО считают, что новые системы вооружений РФ могут подпадать под СНВ В НАТО считают, что самые передовые российские ракетные вооружения могут подпадать под договоренности в сфере СНВ, заявила в понедельник замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Происшествия Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.