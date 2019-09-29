Политика

ИзвестияИзвестияБританская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает The Sunday Times. По информации издания, возможность импичмента оппозиционные политики обсуждали в четверг, 26 сентября.
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СМИ: Джонсон извинился перед королевой из-за ситуации с парламентом

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Times: Джонсону может грозить процедура импичмента

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После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
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В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
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Изменился список документов для приема на работу

Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном выйдет до конца 2019 года

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Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП.
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Издание The Motley Fool отмечает, что пока созданные китайскими разработчиками процессоры с архитектурой RISC-V не могут тягаться с серверными продуктами той же Intel с точки зрения быстродействия, но в специализированных сферах применения они вполне конкурентоспособны уже сейчас.
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Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
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В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

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Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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В США щенок спас детей от ядовитой змеи ценой собственной жизни

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Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
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В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

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