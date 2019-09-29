Политика
ИзвестияБританская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает The Sunday Times. По информации издания, возможность импичмента оппозиционные политики обсуждали в четверг, 26 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика
Депутаты бундестага призвали к снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций парламента Германии призвали ослаблять санкции против России, сообщает телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 04:21
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
Дом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»
Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико».
Еженедельник Футбол 06:32
Армия и оружие
Корабли Северного флота вернулись из длительного арктического похода
Корабли Северного флота вышли в поход 5 августа. За два месяца они провели 10 масштабных учений на всей трассе Северного морского пути.
Экономика сегодня 05:18
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза вчера в 16:11
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Общество
Изменился список документов для приема на работу
Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Российская газета 05:10
Происшествия
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток
Российская газета 05:49
Гаджеты
Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном выйдет до конца 2019 года
Недавно источник близкий к компании рассказал зарубежным корреспондентам, что презентация раскладушки Motorola Razr запланирована до конца 2019 года.
Народные новости 01:14
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Происшествия
Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП.
Известия 06:52
Технологии
Китайские разработчики процессоров пытаются снизить зависимость от США
Издание The Motley Fool отмечает, что пока созданные китайскими разработчиками процессоры с архитектурой RISC-V не могут тягаться с серверными продуктами той же Intel с точки зрения быстродействия, но в специализированных сферах применения они вполне конкурентоспособны уже сейчас.
3DNews 06:43
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости вчера в 09:31
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Белый дом скрыл высказывание Трампа на встрече с Лавровым
Президент США Дональд Трамп два года назад на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком позволил себе высказывание, которое Белый дом предпочел скрыть, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Washington Post.
Рамблер вчера в 04:33