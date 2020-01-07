Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News. За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.

Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС

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