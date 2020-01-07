Политика
ИнтерфаксПалата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News. За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.
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Солонников: пока Британия раскачивалась в вопросе Brexit, ее поезд ушел
Sputnik Литва07 января в 07:45
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Футбол
Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Лукашенко заявил о своей приверженности идее независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он искренне привержен идее независимости республики.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Происшествия
Известно имя солдата, который издевался над Шамсутдиновым
Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Кино
Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
Шоу-бизнес
Милла Йовович набрала более 20 килограммов
Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
Политика
Митингующие в Сухуме штурмуют здание администрации президента Абхазии
Примерно после 13 часов по московскому времени протестующие выбили дверь, разбили окна у входа в здание администрации президента и попытались проникнуть внутрь.
Футбол
Гол Ларссона принес сборной Швеции победу над Молдавией
Футболист московского "Спартака" Джордан Ларссон принес сборной Швеции победу над командой Молдавии в товарищеском матче.
Фигурное катание
Российская фигуристка назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о юных спортсменках из группы тренера Этери Тутберидзе.
Хоккей
Овечкин обошел Гретцки по количеству дублей в НХЛ
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали опасные продукты
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей.
Происшествия
Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Шоу-бизнес
Рэпер Slowtai оценил эротическую фотосессию Кати Кищук
На днях стало известно, что бывшая солистка группы Серебро Катя Кищук встречается с очень популярным музыкантом.
Армия и оружие
Помпео обсудил с премьером Ирака иранские ракетные удары
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди иранские ракетные удары 7 января, осудив прошедшие атаки, говорится в заявлении госдепа.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.