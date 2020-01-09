Политика

РИА НовостиРИА НовостиБританская палата общин одобрила сделку по Brexit

Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
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