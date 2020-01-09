Политика
РИА НовостиБританская палата общин одобрила сделку по Brexit
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
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Кино
Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели
В первые выходные после праздников у зрителей есть что выбрать в кинотеатрах.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Происшествия
Автомобиль сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Холмске
В результате ДТП школьница получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Армия и оружие
Александр Малькевич: Крушение «Боинга» в Тегеране имеет общие черты с трагедией MH17 в Донбассе
На борту потерпевшего крушение самолета в Иране находилась гражданка Украины, деятельность которой связывают с поставками комплектующих деталей к летальному оружию в Ливию.
Политика
Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь
Ранее депутат парламента Абхазии, лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания призвал митингующих оставаться у президентской администрации столько, «сколько понадобится».
Кино
«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Экономика
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Футбол
«Челси» интересуется Лемаром из «Атлетико»
По информации СМИ, 24-летний француз был предложен «Челси». Ранее сообщалось, что к Лемаром интересуется «Арсенал».
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»
В новом выпуске «Дома-2» Бузова представила участникам и зрителям своего нового коллегу, который стал седьмым ведущим.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Футбол
Видео с Малкомом стало вторым по популярности в Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года
Эпизод с участием нападающего «Зенита» Малкома и судьи Евгения Турбина занял второе место по просмотрам в популярном Instagram-аккаунте «433» по итогам 2019 года.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Авто
Компания Sony представила свой электромобиль
О дальнейших планах серийного производства электромобиля пока не известно, но концептуальный автомобиль Sony Vision-S уже представлен.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Финансы
Доллар по 100 рублей: показатели 2020 года шокируют
Угроза новых санкций держит инвесторов в напряжении. В любой момент рубль может резко потерять привлекательность, считают эксперты.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Здоровье
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Гаджеты