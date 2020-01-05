Армия и оружие

Avia.proAvia.proБританская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»

Иран атакует британская подводная лодка. Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
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