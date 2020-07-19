Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте семьи британских монархов.

Футбол Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер в адрес Федуна Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом» (1:2) прокомментировал баннер фанатов питерского клуба, где был изображён владелец «красно-белых» Леонид Федун по мотивам сериала «Чёрное зеркало».

Политика Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским министров Сергеем Лавровым рассказал, что Соединенные Штаты лишились разума, какой-либо нравственности и доверия. 258

Спорт 40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.

Общество Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.

Футбол Тедеско надеется остаться в «Спартаке» в следующем сезоне Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников. 4

Армия и оружие Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна. 21

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах Трамп высказался против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, в том числе форта Брэгг, из которого США победили «в двух мировых войнах». 444

Экономика В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обяжет российских налоговых резидентов отчитываться перед ФНС о движении любых финансовых активов на своих зарубежных счетах. 5

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 8

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,5K