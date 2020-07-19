Шоу-бизнес
Lenta.ruБританская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте семьи британских монархов.
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Принцесса-невеста в старом платье королевы: опубликованы фото со свадьбы Беатрис
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