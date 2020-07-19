Общество
Lenta.ruБританская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте семьи британских монархов.
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Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Открытое горение в троллейбусном парке в Астрахани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое возгорание на территории муниципального автобусно-троллейбусного предприятия в Астрахани, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.
ТАСС 07:45
Общество
Минздрав РФ предложил восстановить международное авиасообщение
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил восстановить международное авиасообщение, но с сохранением некоторых ограничений для профилактики коронавируса.
ФАН 17 июля в 08:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых.
ToDay News Ufa 06:44
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Шоу-бизнес
Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не рассчитывать на оружие возмездия при нападении на Россию
Эксперт полагает, что новые военные возможности России сейчас таковы, что грани между оружием возмездия и наступательным оружием уже просто не существует.
Вечерний курьер 16 июля в 09:28
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Автоспорт
70 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля
Хочется верить, что наш гоночный темп позволит бороться с машинами Racing Point, хотя они едут очень быстро не только в гонке, но и в квалификации, как мы могли убедиться ещё в Австрии.
F1news.ru 08:00
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Известия вчера в 17:42
Общество
В России испытали новый снаряд для РСЗО
Украина.ру 08:29
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Армия и оружие
Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.
Газета.Ru 06:12
Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
Игромания.ру 04:49
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29