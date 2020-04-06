Коронавирус
ИзвестияБританская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт. Тем не менее британские власти придерживаются основной версии появления вируса — передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.
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с чего всё началось
Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail.Известия00:00
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Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае
Народные новости04 апреля в 20:05
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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
В Барнауле ребенок заразился коронавирусом
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Потолок внедорожника украсили алькантарой, узор которой напоминает доски. Весь интерьер должен вызывать у пассажиров ассоциации с яхтой.
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АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года
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Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
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Здоровье
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Общество
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Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
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Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии смягчили самоизоляцию
С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий региона продолжает работать.
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В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера
Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Число вакансий удаленной работы выросло на 71%
Число вакансий удаленной работы в марте по сравнению с февралем в целом по России увеличилось на 71%.
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Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Общество
Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус
В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу
В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Общество
Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Здоровье
Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Происшествия
В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
Происшествия
Под Саратовом пожар уничтожил домики турбазы «Рассвет»
В Саратовской области огонь уничтожил домики турбазы.
Экономика
У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения
У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Общество
В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.