Коронавирус

ИзвестияИзвестияБританская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт. Тем не менее британские власти придерживаются основной версии появления вируса — передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось
Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail
.
Известия00:00

Подробнее о событии

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

Взгляд.ру01:41

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса в Китае

Комсомольская правда00:29

Названа новая версия появления коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:45

Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса

REGNUM00:53

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:49

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Известия00:00

Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае

Народные новости04 апреля в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 01:21
Происшествия

В Барнауле ребенок заразился коронавирусом

Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 03:17
Авто

Представлен внедорожник Mercedes-AMG G63 с интерьером в стиле яхты

Потолок внедорожника украсили алькантарой, узор которой напоминает доски. Весь интерьер должен вызывать у пассажиров ассоциации с яхтой.
Тарантас Ньюс вчера в 13:02
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области запретили охоту.
Городской репортер 02:24
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии смягчили самоизоляцию

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий региона продолжает работать.
ToDay News Ufa 03:13
Происшествия

В Петербурге четверо мужчин похитили продукты у курьера

Четверо подозреваемых в хищении продуктов у курьера службы доставки задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:50
Общество

Число вакансий удаленной работы выросло на 71%

Число вакансий удаленной работы в марте по сравнению с февралем в целом по России увеличилось на 71%.
АБН 03:03
Общество

Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции

Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Вечерняя Москва 03 апреля в 06:22
Общество

Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус

В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Открытый Нижний 01:40
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Здоровье

Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
ФедералПресс 01:43
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
RT на русском 01:21
Происшествия

В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 05:51
Происшествия

Под Саратовом пожар уничтожил домики турбазы «Рассвет»

В Саратовской области огонь уничтожил домики турбазы.
Evo-rus.com 02:53
Экономика

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Общество

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Известия вчера в 22:56
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня 04 апреля в 11:34
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное