Коронавирус

ИзвестияИзвестияБританская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт. Тем не менее британские власти придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.
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Британская разведка имеет свою версию появления коронавируса

REGNUM00:53

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса в Китае

Комсомольская правда00:29

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Известия00:00

Названа новая версия возникновения коронавируса

Взгляд.ру01:41

Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

РЕН ТВвчера в 22:49

Названа новая версия появления коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:45

Британский комитет COBRA не исключает версию появления коронавируса в лаборатории в Китае

Народные новости04 апреля в 20:05
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.
Народные новости вчера в 14:35
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Авто

Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra

Под капотом Toyota Tundra установили 3,5-литровый бензинной мотор на 450 л.с. в максимальном исполнении с турбиной.
Rusargument вчера в 12:35
Общество

В Японии режим ЧС из-за коронавируса ввели в Токио и Осаке

Решение о вводе в Токио и Осаке локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 6 апреля сообщает Kyodo.
ИА Красная Весна вчера в 21:26
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Экономика

СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
РБК 00:45
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:40
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

В Томской области частично обрушилась стена больницы

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
РБК 00:57
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК вчера в 03:20
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 05:30
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Энергетика

Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке

Мехико, 6 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:26
Авто

Появились первые фото нового Lada Largus FL

В конце января «АвтоВАЗ» собрал пробную партию LADA Largus FL с новым интерьером и внешностью в «Х-стиле».
Автоновости дня вчера в 02:55
Армия и оружие

США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии

Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.
Avia.pro вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 04 апреля в 10:31
Путешествия

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
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