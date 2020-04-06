«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт. Тем не менее британские власти придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.

Общество Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19.

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Общество Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Общество У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Политика Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Происшествия В Томской области частично обрушилась стена больницы По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.

Общество В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.

Энергетика Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке Мехико, 6 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.

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Армия и оружие США продолжают сканировать российские С-400 в Крыму и Сирии Специалисты смогли выяснить, что парная работа американских военных самолётов и беспилотников у побережья Крыма и российской военной авиабазы «Хмеймим» в Сирии связана со сканированием частот российских систем С-400, получив контроль над которыми, американская сторона сможет беспрепятственно нарушать границы России.

Путешествия АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству России заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.