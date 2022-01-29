РИА НовостиБританские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодатьНа Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений.РИА НовостиЦены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что привело к энергокризису, а в будущем спровоцирует мировой голод, считают журналисты британской газеты The Times.ФАНВ частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов.РИА НовостиЦены на газ росли в результате кризиса на европейском рынке.ЦарьградЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиTopdaynews.ruЦарьградРИА “Informing”Главный региональныйАБННевские НовостиФАНNewInformiReactorПолитРоссияLife.ruЭкономика сегодняГЛАС.RUКомсомольская правдаПодробнее о событииВ России назвали местью проблемы Европы из-за действий Москвы, ведущих к голодуЮжный Федеральный06:24Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодатьРИА Новости00:00Самое цитируемоеСМИ Великобритании предупреждают: Россия заставит весь мир голодатьПРАЙМ03:24Газета The Times спрогнозировала наступление мирового голода из-за проблем с удобрениямиФАН02:03The Times: дефицит или дороговизна удобрений могут привести к неурожаю в 2022 годуНародные новости02:17Энергокризис Европы может привести к мировому голодуЭкономика сегодня01:56На Западе пугают мировым голодом из-за РоссииГлавный региональный01:55Показать ещёОценить455Поделиться