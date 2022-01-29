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Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать

На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений.
РИА Новости
Цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что привело к энергокризису, а в будущем спровоцирует мировой голод, считают журналисты британской газеты The Times.
ФАН
В частности, Россия в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличила добычу газа на десять процентов.
РИА Новости
Цены на газ росли в результате кризиса на европейском рынке.
Царьград

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