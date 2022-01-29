Попытка отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT повредит Евросоюзу, заявил глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Welt.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кремль не выдвигал предварительных условий для ввода миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республику.
Венгрия не видит необходимости в размещении на территории страны дополнительных подразделений НАТО на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного обострения между Россией и Украиной, заявил в интервью InfoRádió Arena министр обороны Тибор Бенкё.
Российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической онкологии Центра имени Н.Н. Блохина, профессор Константин Лактионов оценил возможную связь COVID-19 и развития рака легких.