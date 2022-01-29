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Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать

Всему миру в 2022 году грозит голод из-за низкого урожая вследствие дефицита удобрений, сообщили британские издания The Times и The Wall Street Journal, попутно обвинив в этом Россию.
Комсомольская правда
Цены на удобрения повышаются из-за роста цен на газ, что привело к энергокризису, а в будущем спровоцирует мировой голод, считают журналисты британской газеты The Times.
ФАН
На Западе в канун весенней посевной все же заметили "слона", которого до того упорно игнорировали: речь о грядущих проблемах с урожаем, которые будут вызваны нехваткой или дороговизной удобрений.
РИА Новости
Турция, например, оставила прежнюю формулу и сейчас получает газ по одной из наименьших цен в Европе.
РИА Новости

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