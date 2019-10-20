Политика
Военное делоБританские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Политика
Шойгу назвал 75-летие Победы поводом переоценить угрозы миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал отмечаемую в 2020 году 75-ую годовщину Победы во Второй мировой войне поводом переоценить глобальные угрозы миру.
РЕН ТВ 22:31
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Здоровье
Три школьницы с Камчатки отправились отдыхать в Артек
Три камчатских школьницы полетели в Артек став федеральными победителями акции «Здоровое питание - активное долголетие» Всероссийского движения «Сделаем вместе!», - сообщили «КамИнформ» в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
КамИНФОРМ 19:47
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45
Происшествия
Фонарный столб опасно накренился на Коханского в Чите
Фонарный столб опасно накренился над дорогой на улице Коханского в Чите, сообщается в группе «Регион 75» «ВКонтакте».
Чита.Ру 19:44
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия вчера в 17:15
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Lenta.ru 21:43
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Политика
В Британии запустили чрезвычайный план по выходу из ЕС
Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план по реализации Brexit без сделки, поскольку планирует покинуть ЕС до 31 октября, сообщает The Guardian со ссылкой на интервью канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува Sky News.
Rambler News Service 09:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня 06:57
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс 09:11
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия 20:19
Авто
Первый электромобиль от Mazda получит необычные двери
Накануне стало известно, что электрокар японской компании получит необычную систему открывания дверей, но как именно будут открываться двери автомобиля неизвестно.
Tvoe-avto.com 18 октября в 18:19
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41