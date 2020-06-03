Армия и оружие
РБКБританские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой
Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.
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Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:41
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com вчера в 01:57
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия 17:34
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Футбол
Чемпионат страны возобновится 19 июня
Чемпионат страны возобновится 19 июня Чемпионат России по футболу возобновится даже чуть раньше ранее обозначенной Российским футбольным союзом (РФС) даты — не 21, а 19 июня.
Коммерсантъ 13:50
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Общество
Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву
Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 17:57
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM вчера в 07:45
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Игры
Красота на экране – Square Enix дарит динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4, посвящённую Тифе
Компания Square Enix раздаёт бесплатно всем желающим динамическую тему Final Fantasy VII Remake для PS4.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов
Согласно новым рекомендациям, работа во всех российских ресторанах и кафе должна начинаться с проверки сотрудников, в которую входит измерение температуры, а также получение от сотрудников информации о самочувствии их родственников.
Новый Век вчера в 07:59
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Общество
В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Наука
Нейробиологи установили влияние иммунитета на социальное поведение
Неврологами из медицинской школы Университета Массачусетса и Университета Вирджинии обнаружена способность микробов контролировать социальное поведение мышей.
OAnews 12:47
Политика
Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить
Российская газета 17:45
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Кино
Хоррор «Первая ведьма» стал лидером американского проката
Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что хоррор "Первая ведьма" стал лидером американского проката.
Piter.tv 09:02
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00