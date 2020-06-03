Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

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