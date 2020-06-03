Армия и оружие
РБКБританские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой
Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем. Об этом сообщает пресс-служба британских ВВС.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
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Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
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