Политика
РБКБританские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
Происшествия
Начинающий порноактер умер после проб в Испании
Телеканал 360° 14:38
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Общество
Указ губернатора отменит строительство элитной высотки
Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 11:30
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM 21:33
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Зарегистрировавшись на парковке, путешественник сообщил ее сотрудникам, что намерен уйти на сутки, после чего взял свою собаку и ушел в горы.
Российская газета 06:44
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Экономика
РЭЦ и китайская Epinduo создадут интернет-магазин продовольственных товаров из России
Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 21:34
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
РИА Новости 11:09
Кино
Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября
Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва 09:47
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Армия и оружие
Ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Началась подготовка к последнему пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие.
РИА Новости 18:02
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20